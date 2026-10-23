Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко восемь лет вместе: как тайно обручились и почему не женятся

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

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Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь и экс-нардеп Павел Розенко уже восемь лет находятся в отношениях.

Парочка познакомилась в соцсетях, а после первых встреч сразу же поняла, что между ними возникла настоящая любовь. Между влюбленными стремительно начали развиваться отношения, которые они скрывали, но впоследствии поделились своим счастьем.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать историю любви Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко: как они вообще познакомились, как между ними завязался роман, что известно об их тайной помолвке и почему они не женятся.

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Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знакомство в соцмесетях и почему в Елены-Кристины Лебедь были сомнения, пишет ли ей настоящий Павел Розенко

Парочка познакомилась в 2018 году. Случилось это весной и благодаря соцсетям. Елена-Кристина Лебедь опубликовала шутливий пост в Facebook. Павел Розенко оценил юмор ведущей и оставил комментарий. Однако этим поступком он очень сильно озадачил знаменитость.

Дело в том, что Павел Розенко на тот момент занимал должность вице-премьер-министра Украины. Так что Елена-Кристина Лебедь усомнилась, действительно ли это именно он ей пишет комментарий, что даже уточнила: «Вы не настоящий?».

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

К счастью ведущей, Павел Розенко оказался самым настоящим. Так между ними завязалось общение в соцсетях. Как позже вспоминала ведущая, их переписка была полна юмора, легкости, непосредственности и напора, что сложно было устоять.

Наконец, через месяц общения в соцсетях парочка решила выйти на новый уровень и встретиться в реальной жизни. Первая встреча хоть и была полна курьезов, но стала началом их романтической истории.

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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © Кинотеатр "Оскар"

Курьез во время первой встречи и начало романтических отношений

Пара общалась в соцсетях, но Елена-Кристина Лебедь проявила инициативу и предложила заехать за мужчиной на работу — в Верховную Раду. Во время встречи Павел Розенко сразу покорил ведущую своей улыбкой. Более того, как признавалась знаменитость, в тот вечер у нее вообще «снесло голову». Наконец, Елена-Кристина Лебедь настолько была на эмоциях, что заехала своим автомобилем в бордюр. Первое свидание пары состоялось на парковке.

Кстати, вторая встреча влюбленных тоже не прошла без особенных инцидентов. Они случайно встретились на Подоле в Киеве. Елене-Кристине Лебедь мешала проехать бетонная плита, а Павел Розенко принялся ее самостоятельно оттягивать. Тогда ведущая окончательно поняла, что «это — настоящий мужчина».

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

В общем, после первой встречи парочка начала ежедневно видеться и сразу же поняла, что между ними — настоящая любовь.

Тайные свидания и официальное признание в романтических отношениях

Почти сразу парочка начала жить вместе. Однако свои отношения они тщательно скрывали. Влюбленные устраивали свидание в авто, ходили на прогулки по малолюдным маршрутам и даже маскировались, когда, например, бывали в кинотеатре.

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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко перестали скрывать отношения

Однако в Сети все же начали появляться слухи об их отношениях. В ноябре 2018 года влюбленные официально рассекретили свой роман. Они вместе появились на светском мероприятии как пара, а Елена-Кристина Лебедь даже запустила прямой эфир в Instagram, где представила Павла Розенко как ее возлюбленного.

Помолвка Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко и почему официально не женятся

Пара уже долгое время находится в отношениях, однако они не спешат узаконивать их. Но в августе 2025 года Павел Розенко признался, что еще несколько лет назад сделал предложение Елене-Кристине Лебедь, а та же ответила согласием. Как вспоминал экс-нардеп, их помолвка была спокойной и уютной и состоялась в домашней обстановке.

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Со свадьбой пара не торопится. Как признавалась Елена-Кристина Лебедь, сейчас не время для празднований, поскольку не будет ощущения легкости и удовольствия. Однако ведущая пообещала, если их отношения с возлюбленным выйдут на новый уровень, она об этом обязательно объявит.

Какие отношения между ними сейчас

Парочка живет вместе и наслаждается компанией друг друга. Общих детей у них нет, однако они воспитывают домашнюю любимицу — собаку Сору. Между влюбленными возникают ссоры. Как шутила ведущая, они с возлюбленным довольно темпераментная семья. Тем не менее, парочка находит общий язык друг с другом.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Они часто появляются вместе на различных мероприятиях, Елена-Кристина Лебедь публикует фото с возлюбленным. Иногда в Сети возникают слухи об их разрыве, но они не соответствуют действительности.

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