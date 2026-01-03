Елена-Кристина Лебедь насмешила, как в купальнике и на каблуках прямо посреди снега рубит дрова

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь показала, как в купальнике прямо посреди заснеженного двора рубит дрова.

В своем Instagram знаменитость пошутила, как возвращает свое тело в форму после новогодних праздников. Елена-Кристина Лебедь показалась в купальнике и в обуви на каблуках прямо посреди заснеженного двора. Чтобы не мерзнуть, ведущая занималась неким активным спортом. Елена-Кристина Лебедь рубила дрова. Похоже, у нее это прекрасно получалось.

Ведущая также пошутила, что загадала на Новый год побольше активного спорта, однако то ли что-то пошло не так, то ли Санта Клаус неправильно услышал ее желание.

"Когда надо восстановить форму после Нового года, и я загадала себе активный спорт под елку! Но Санта Клаус явно недослышал!" - пошутила ведущая.

Напомним, у певца Дмитрия Волканова в свое время тоже произошел казус во время загадывания желания на Новый год. Исполнитель тогда едва не подавился открыткой.