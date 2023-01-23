Елена-Кристина Лебедь насмешила забавным видео, как в купальнике и на каблуках во дворе дефилирует

Ведущая пошутила, как она умеет одеваться по прогнозу погоды.

В украинской телеведущей Елены-Кристины Лебедь отличное чувство юмора, и она не стесняется его продемонстрировать поклонникам. В частности, знаменитость не прочь пошутить над собой.

В Instagram Елена-Кристина порадовала поклонников новым забавным контентом. Звезда опубликовала видео, где зимой в купальнике, картузе, на каблуках и с портфелем в руках во дворе дефилирует. Уверенной походкой ведущая шла к автомобилю.

Как пошутила Елена-Кристина, она однозначно умеет одеваться по прогнозу погоды.

"Январь: когда оделась по прогнозу погоды", — порадовала поклонников Лебедь.

В комментариях под постом Елену-Кристину просто засыпали комплиментами. Знаменитости написали немало приятных слов по поводу ее фигуры, а также оценили дефиле зимой по двору.

Главное шапку надела! Крис, ты супер!

Ух ты, классный купальник! Да, +11 в январе это нонсенс

Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!

Читайте также: