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Елена-Кристина Лебедь насмешила забавным видео, как в купальнике и на каблуках во дворе дефилирует

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Елена-Кристина Лебедь насмешила забавным видео, как в купальнике и на каблуках во дворе дефилирует

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая пошутила, как она умеет одеваться по прогнозу погоды.

В украинской телеведущей Елены-Кристины Лебедь отличное чувство юмора, и она не стесняется его продемонстрировать поклонникам. В частности, знаменитость не прочь пошутить над собой.

В Instagram Елена-Кристина порадовала поклонников новым забавным контентом. Звезда опубликовала видео, где зимой в купальнике, картузе, на каблуках и с портфелем в руках во дворе дефилирует. Уверенной походкой ведущая шла к автомобилю.

Как пошутила Елена-Кристина, она однозначно умеет одеваться по прогнозу погоды.

"Январь: когда оделась по прогнозу погоды", — порадовала поклонников Лебедь.

В комментариях под постом Елену-Кристину просто засыпали комплиментами. Знаменитости написали немало приятных слов по поводу ее фигуры, а также оценили дефиле зимой по двору.

  • Главное шапку надела! Крис, ты супер!
  • Ух ты, классный купальник! Да, +11 в январе это нонсенс
  • Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!

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Дата публикации
Просмотры
15к
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