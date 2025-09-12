Елена-Кристина Лебедь поделилась забавной ситуацией в гостиничном номере: "Классный сюрприз, пацаны"

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе с возлюбленным Павлом Розенко поделилась недавним курьезом.

Как рассказала Елена-Кристина в комментарии TabloID, по дороге в Одессу они остановились в Умани и решили заночевать в отеле. Супруги понятия не имели, что их ждет настоящее приключение.

"Вечер. Я в нижнем белье себе лежу на кровати, в телефоне зависаю. И тут с громкими песнями влетает очень пьяный парень! Видит меня и с криком: "О! Классный сюрприз, пацаны!" бежит к кровати и параллельно снимает рубашку!" — вспомнила ведущая.

В этот момент с балкона в комнату забежал Розенко. Увидев его, незваный "гость" мгновенно развернулся и воскликнул, что так ему неинтересно, после чего скрылся. Впоследствии оказалось, что в соседнем номере громко праздновали мальчишник. А жених просто перепутал двери.

"Будущий муж, видимо, так и не понял, кто мы, но его друзья хохотали так, что было слышно через стену. Получается, мы тоже побывали на вечеринке", — пошутила Лебедь.

Телеведущая также добавила, что незваному "мачо" очень повезло, ведь в тот момент их бульдог Сара была на балконе с Розенко. Звезда отметила, что собака могла серьезно покалечить парня, однако все обошлось.

