Елена-Кристина Лебедь показала, как выглядела в детстве, и рассмешила историей

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась редким архивным фото из детства и рассказала забавную историю, которая рассмешила её поклонников.

Звезда опубликовала в своем Instagram снимок, сделанный много лет назад во время отдыха на пляже. На фотографии будущая телеведущая позирует, будучи ещё совсем маленькой. Впрочем, внимание подписчиков привлекло не только фото, но и веселое воспоминание, связанное с детским произношением. Как призналась знаменитость, в детстве она часто удивляла маму неожиданными фразами. Одну из них она помнит до сих пор. Именно ею Елена-Кристина и решила поделиться с аудиторией.

«Додик на улице!!. Так я говорила маме. А мама была в шоке. И про себя добавляла, что на улице иногда бывает много додиков. А на самом деле я говорила: „ДОЖДИК на улице“. Поэтому сегодня берите зонтик, потому что обещают додик, местами — додик с порывами ветра», — пошутила ведущая.

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Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Публикация быстро собрала немало откликов. Подписчики засыпали телеведущую теплыми словами и признались, что архивный снимок вызвал у них искренние улыбки. Некоторые даже отметили, что маленькую Елену-Кристину на фото просто невозможно не узнать.

Напомним, недавно 40-летняя Алла Костромичева показала уникальные архивные кадры. Модель продемонстрировала, как она выглядела в юности.

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