Елена-Кристина Лебедь показала маму-красавицу, на которую похожа, как две капли воды

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась редкими кадрами со своей матерью.

Звезда опубликовала улыбающиеся фотографии с самой родной во время отдыха у воды. Елена-Кристина и ее мама позировали на пирсе в длинных платьях и с букетом цветов. Ведущая предпочла яркое желтое платье, в то время как ее мамочка одела наряды синего цвета, поэтому вместе у них получился очень патриотический family-лук.

"Сегодня моя мама точно знает, что я без шапки, но поела", — в шутку подписала фотографии Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь с мамой / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Подписчики звезды не могли не заметить, как сильно ведущая похожа на свою маму-красотку, и написали ей десятки приятных комментариев: "Девушки-красавицы", "Как сестры", "Платья супер, вы такие замечательные", "Елена, вы — копия мамы", "Как будто сестренки".

Ранее певица Екатерина Бужинская показала свою 16-летнюю дочь, с которой они очень схожи.

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