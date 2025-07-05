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- Гламур
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Елена-Кристина Лебедь показала округлый животик и намекнула на беременность
Телеведущая поделилась неоднозначным кадром и оставила подписчикам место для догадок.
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь намекнула на беременность.
Звезда в своем фотоблоге обнародовала неоднозначный кадр, где едва виднеется округлый животик. Елена-Кристина не стала торопиться ни с какими официальными заявлениями о будущем первенце, а просто отшутилась: "Когда все думали, что я слишком толстая, но я... Продолжение будет".
К слову, сейчас ведущая находится в отношениях с вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко. Впервые они заговорили о своем романе в ноябре 2018 года. Более того, поговаривают, что пара уже сыграла тайную свадьбу. И если Лебедь подтвердит свою беременность, то для пары это станет первым общим малышом. Добавим, что у Розенко уже есть двое детей от бывшей жены.
В комментариях поклонники разделились на два лагеря. Одни склонны думать, что Кристина в присущей себе манере пошутила, а остальные же засыпали ее поздравлениями.
Но я наелась, все были правы
Я дождалась этого! Поздравляю тебя, но будет грустно, если потом скажешь, что это был пранк
Зачем надула?
Вы беременны?
Напомним, недавно дочь Оли Поляковой ответила на слухи о беременности. 20-летняя Маша раскрыла правду и показала свою настоящую фигуру сейчас.