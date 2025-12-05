Елена-Кристина Лебедь показалась с мужем и малышом и намекнула на пополнение в семье

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © Кинотеатр "Оскар"

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь удивила фото с женихом Павлом Розенко и загадочным малышом.

Снимок знаменитость опубликовала в Instagram. Фото было сделано еще при теплой погоде. Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко позировали в вышиванках. Тем временем ведущая держала в руке малыша. Знаменитость под фото поинтересовалась, стоит ли скрыть лицо малыша смайликом.

"Или зарисовать лицо смайликом?" - спросила у пользователей ведущая.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко показались с загадочным малышом / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Некоторые подписчики Лебедь сразу же подумали, что это намек на пополнение в семье. Более того, пару даже начали поздравлять с радостной новостью. Правда, бдительные пользователи обратили внимание на одну деталь на фото. На снимке у Елены-Кристины Лебедь было три руки: двумя она держала малыша, а третьей делала селфи. Поэтому, пользователи пришли к выводу, что кадр был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Очевидно, таким образом ведущая просто пошутила.

Возможно, это ИИ? Потому что там одна рука держит малыша под ягодицами, а другая - за пузо малыша.

Лучше объясните, почему у вас три руки?

Конечно, это ИИ!

Отметим, Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко уже длительное время находятся в отношениях. Официально пара не замужем. Однако мужчина уже сделал предложение ведущей, а она ответила согласием.

