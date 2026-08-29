Елена-Кристина Лебедь примерила платье, которое носила в 7 лет: "Роскошный максимум"

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Телеведущая Елена-Кристина Лебедь показала детское платье, которое носила в семь лет, и устроила для подписчиков неожиданную проверку — сможет ли она сейчас влезть в это праздничное платье.

Артистка сохранила платье из детства. Именно в нём она в своё время отмечала свой первый 1 сентября вместе с друзьями. Спустя годы телеведущей стало интересно проверить, подходит ли ей этот наряд до сих пор. Результатом эксперимента она поделилась в Instagram. И, похоже, результат её самой несказанно порадовал.

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«Это мое платье, которое мне было 7 лет, в котором я отмечала свой первый 1 сентября с друзьями в кафе. Влезю ли я?» — поинтересовалась Елена-Кристина.

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Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

В конце концов телеведущей удалось надеть детское платье. Платье до сих пор застегивается на ней и в целом сидит вполне удачно, хотя с годами, конечно, стало немного короче. Сама Лебедь восприняла это как повод для шутки и назвала результат настоящим поводом для гордости.

«Роскошный максимум: влезть в платье, которое носила в 7 лет», — пошутила ведущая.

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

В комментариях подписчики Лебедь также оценили её эксперимент. Некоторые даже предположили, что сейчас этот наряд можно было бы стилизовать совершенно по-новому — например, сочетать с джинсами и получить модный образ.

Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь вместе со своим женихом Павлом Розенко сняла забавное фитнес-видео. В ролике телеведущая жестко «наказала» жениха прямо в спортзале.

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