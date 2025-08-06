Елена-Кристина Лебедь призналась, в каких отношениях с детьми Розенко от бывшей и общаются ли они

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © Кинотеатр "Оскар"

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Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая выходит замуж, рассказала, в каких отношениях находится с детьми жениха Павла Розенко и общается ли с ними.

У возлюбленного знаменитости есть сын и дочь от бывшей жены. В интервью Oboz.ua ведущая признается, что между ними сложились цивилизованные отношения без всяких драм. Более того, они встречались и общались. Правда, Елена-Кристина Лебедь не афишировала это в соцсетях, ведь не считает это корректным.

"Абсолютно цивилизованные и правильные - такие, какими должны быть. Без драм, без пафоса. Мы встречались, общались - как-то ходили вместе в кафе. Но это было не на камеры, не для соцсетей. Никакого: "Давайте сделаем фото - будет красивый пост", - поделилась ведущая.

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Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь отметила, что все же не навязывает себя детям Павла Розенко. В частности, у них есть мама, и папа.

"Однако сказать, что они могут позвонить в случае необходимости мне, а не папе - такого не бывает. У них есть свой папа, он - замечательный отец, ответственный", - подытожила ведущая.

Напомним, недавно появились слухи, что Елена-Кристина Лебедь ждет рождения первенца. Ведущая редакции сайта ТСН.ua прокомментировала, действительно ли беременна.