Елена-Кристина Лебедь рассекретила свой вес: "У меня такой организм"

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая ранее прокомментировала слухи о беременности, рассекретила свой вес.

У знаменитости довольно худощавое телосложение. Елена-Кристина Лебедь сейчас весит 40 килограммов. Чтобы опередить все домыслы об анорексии, ведущая в интервью Oboz.ua отметила, что вес практически всю ее жизнь держится в таком диапазоне. Знаменитость говорит, что не знает, почему так, однако она убеждена, что это просто такая особенность ее организма.

"Я вешу 40, но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь — не ешь, все равно будешь весить столько", — откровенно призналась ведущая.

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Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знаменитость говорит, что особо себя не ограничивает в еде. Однако все же определенные запреты есть. Елена-Кристина Лебедь не ест мяса. Что же касается других продуктов, то ведущая отметила, что у нее активный метаболизм, поэтому калории, которые она съедает, быстро сгорают.

"Хотя, конечно, определенные ограничения у меня есть: я веганка, мяса не употребляю. Но в целом — все, что попадает в организм, очень быстро сгорает. Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики — это люди с очень активным метаболизмом. Потому что у них подвижный темперамент — живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу — бегаю, подскакивая", — заверила ведущая.

Напомним, недавно стало известно, что Елена-Кристина Лебедь выходит замуж. Возлюбленный ведущей Павел Розенко в комментарии ТСН.ua признался, что сделал ей предложение.