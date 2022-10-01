Елена-Кристина Лебедь рассказала, как ее мама выехала из оккупированного Херсона: "Похудела вдвое"

На днях Елена-Кристина Лебедь наконец-то смогла обнять маму, которая смогла вырваться из Херсона. По словам телеведущей, мама долго ждала "зеленый коридор" и переживала, чтобы дорогу выдержал ее 4-летняя собачка Жоржик.

"Уехать она приняла решение гораздо раньше, но надеялась, что людям дадут зеленый коридор. Она его ждала. Поскольку выезжать с собачкой и 7-10 дней стоять на жаре в поле — это довести животное до истощения. Сама же она готова была и в поле ночевать, если бы нужно было, но не мучить Жоржика", — рассказала Лебедь в интервью "ТаблоID".

Окончательное решение о выезде из Херсона мама телеведущей приняла, когда поняла, что проведенное в оккупации время сильно повлияло на ее здоровье.

"За семь месяцев хныкания и постоянного нервного напряжения мама похудела вдвое. Просто сами глаза и шея. А еще ноги. Они у нее длинные, но теперь худые. Итак, чаша терпения переполнилась. И она уехала", — рассказала Елена-Кристная.

Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Перед выездом из города Лебедь попросила маму удалить все фото с ней и "почистить" соцсети во избежание неприятностей с оккупантами.

"Поскольку моя позиция с первого же дня войны была однозначной и прозрачной: на нас напала страна варваров и агрессоров – Раша, а Украина – это наша земля, и гнать их всех в шею до самого ада. Поэтому я попросила маму за два дня до выезда". удалить все фото со мной, все переписки, полностью снести Telegram", — сказала ведущая.

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