Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих доходах и призналась, как муж реагирует на её дорогие прихоти

Елена-Кристина Лебедь

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Телеведущая Елена-Кристина Лебедь откровенно рассказала об отношениях с мужем и призналась, как в их семье устроен бюджет.

Звезда редко делится подробностями личной жизни. Впрочем, на этот раз она сделала исключение и пояснила, что главным секретом их долгих отношений считает искренность. По словам ведущей, дома она никогда не пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. Именно эта открытость, говорит знаменитость, создает особую атмосферу между ней и мужем. Пара не боится забавных моментов и даже мелких ссор, ведь всё это — настоящие эмоции. А их, убеждена Лебедь, сейчас людям очень не хватает.

«Я позволяю себе быть такой по утрам, когда у меня здесь что-то присохло. Я могу быть самой собой, и он чувствует, что я никого не изображаю. Эта искренность порождает множество комедийных моментов, забавных скандалов, но все это абсолютно искренние эмоции. Мы получаем удовольствие от того, что дома можно делать всё, что хочешь», — поделилась ведущая РБК-Украина.

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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Не менее неожиданным стало и признание знаменитости о финансовом положении в семье. Елена-Кристина говорит, что не ведет учет, кто зарабатывает больше, а кто меньше. Она самостоятельно покрывает свои расходы, однако в исключительных случаях может обратиться к мужу с просьбой.

«Я сама трачу на себя. Но если мне чего-то не хватает, я честно говорю: „Черт, мне понравилось такое красивое платье“. Я очень редко прошу, потому что в принципе сама обеспечиваю все свои потребности. Но если я представляю себя в этом платье, то могу подойти и сказать: „Черт, я хочу вот это платье“. И он сразу: „Какие вопросы?“», — призналась знаменитость.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь уже много лет состоит в отношениях с вице-президентом Национальной академии наук Украины Павлом Розенко. Пара редко комментирует свою личную жизнь, однако время от времени делится подробностями своей семейной жизни и принципами, на которых строит прочные отношения.

Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь высказалась о своём весе и ответила на критику в связи со своей худобой.

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