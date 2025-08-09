Елена-Кристина Лебедь с женихом и собакой показалась в купальниках и насмешила семейным фото

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь порадовала фанов контентом со своего отдыха на озере Свитязь.

В фотоблоге знаменитость поделилась редким фото с возлюбленным Павлом Розенко, с которым они недавно наслаждались отпуском. Так, молодожены попозировали в воде вместе со своим домашним любимцем. Правда, импровизированный фотосет получился довольно забавным из-за их купальных нарядов. Потому что у всех троих они были с принтом лимонов и лимонных долек.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко с домашним любимцем / © instagram.com/elena_kristina_lebed

"Не кисло чилим" — насмешила подписью к забавному кадру звезда.

Отметим, недавно Елена-Кристина Лебедь впервые заявила, что уже как несколько лет помолвлена с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко. Предложение бизнесмен сделал звезде по-домашнему. И хотя пара в отношениях семь лет, но оформлять брак не торопится. Ранее ведущая объясняла, что эти формальности для нее не имеют никакого значения.

Напомним, недавно Павел Розенко также прокомментировал загадочное фото своей избранницы, где она демонстрировала животик и намекала на будущее пополнение в семье.