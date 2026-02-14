ТСН в социальных сетях

Гламур
71
1 мин

Елена-Кристина Лебедь спровоцировала слухи о разрыве с Павлом Розенко

Ведущая озадачила новым постом.

Вера Хмельницкая
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь спровоцировала слухи о разрыве с возлюбленным Павлом Розенко.

Соответствующие сплетни распространились после неоднозначного поста знаменитости в Instagram. Ведущая опубликовала картинку, на которой была надпись: "Ну вот и все. Давно трещало. Разорвала". При этом, никаких комментариев и объяснений Елена-Кристина Лебедь не оставила.

Ожидаемо, что подписчики знаменитости сразу же начали делиться догадками, что же их кумир имела в виду. Большинство из них пришли к неутешительному выводу, что якобы таким образом ведущая намекает на разрыв с возлюбленным.

Пост Елены-Кристины Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

  • Надеюсь, это вы о штанах, а не об отношениях…

  • Я так понимаю, что разрыв с Павлом Розенко…

  • Судя по всему, День влюбленных не удался…

Однако некоторые все же предположили, что это очередная шутка Елены-Кристины Лебедь, и под фразой "давно трещало, разорвала" она не имела в виду именно отношения.

Отметим, Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко рассекретили роман в ноябре 2018 года. Официально пара не состоит в браке. Однако известно, что Павел Розенко сделал предложение ведущей, а та ответила согласием.

Напомним, в декабре 2025 года артисты Тарас и Елена Тополи сообщили о разрыве. Недавно в суде раскрыли причину развода супругов.

71
