Елена-Кристина Лебедь в купальнике насмешила неудачным танцем Уэнсдей возле чана

Украинская телеведущая Елена-Христина Лебедь порадовала своих поклонников забавным контентом.

На днях знаменитость отправилась в отпуск в Карпаты, о чем рассказала на своей странице в Instagram. Там Лебедь отправилась отдохнуть в чане, где захотела записать вирусный танец Уэнсдей из одноименного сериала Netflix.

В видео, которым Елена-Христина поделилась в фотоблоге, она предстает в купальнике и синей новогодней шапке. Ведущая начала танцевать, но случайно подскользнулась и упала в чан. И все же красиво приземлилась. "Wednesday oops-dance", — подписала видео Лебедь.

Чуть позже ведущая показала, как в Карпатах искала снег. Елена-Христина поделилась фото, на которых позирует в вязаном розовом купальнике с палочками от лыж в руках:

"+9. Карпатские Мальдивы. Нашла лыжный купальник. Осталось найти лыжный снег", — написала под фото Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Напомним, ранее украинские звезды поделились, как встретили Новый год 2023. Знаменитости признались, что плакали во время речи президента и благодарили ВСУ за сбитые дроны. Детальнее о том, как украинские артисты встретили Новый год – читайте в нашем материале.

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