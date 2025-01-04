Елена-Кристина Лебедь в купальнике зимой станцевала на снегу и ошеломила своей фигурой

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь похвасталась своим отдыхом в горах.

И уже традиционно Кристина порадовала фанатов креативным контентом. В частности, сняла ролик, как под песню "Золото Карпат" Степана Гиги танцует на заснеженных холмах. Правда, для этого блогерша выбрала довольно интересный лук, состоявший из яркого желтого купальника и сапог. А вот на голове красуется красный венок из цветов.

В подписи к видео в фотоблоге Кристина с юмором отметила, что именно таким образом на морозе возвращается в форму после новогодних праздников: "Растряхиваю оливье и холодец".

Елена-Кристина Лебедь в купальнике зажгла танцем на снегу

Впрочем, в комментариях юзеры подчеркнули, что телеведущая имеет непревзойденную форму и лишним кило там просто нет места. Но вместе с тем нашлись и хейтеры, по мнению которых Лебедь демонстрирует чрезмерную худобу.

Одна я удивляюсь, как этот холодец и салаты у вас поместились? Вы, кажется, тоже аферистка, потому что такое впечатление, что вообще не меняетесь с годами. Счастливого года! Хороших праздников

Не обижайтесь, но надо вес поднабрать

Крутая наша Кристина! Молодец! А все, кто хейтит, ложитесь лучше спать – так всем будет полезнее

Напомним, что недавно своим отдыхом в горах делилась семья ведущего Анатолия Анатолича. В частности, его жена Юла ошеломила, как их 3-летний сын впервые поехал на лыжах.

Читайте также: