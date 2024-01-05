Елена-Кристина Лебедь восхитила редким фото с возлюбленным Розенко и показала, как проводит с ним время

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь крайне редко показывает фото со своим давним бойфрендом, вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко.

Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Лебедь в своем Instagram опубликовала фото, на котором показалась со своим возлюбленным на фоне новогодней елки. Ведущая постала в светлом свитере, а образ дополнила ярким макияжем, тем временем Розенко позировал перед камерой в рубашке в клетку и пиджаке.

В общем, Елена-Кристина показала, как проводит время с возлюбленным. Парочка вместе посетила Франковский драмтеатр, где наслаждалась спектаклем.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"В гостях у Мельпомени (муза трагедии в древнегреческой мифологии – прим. ред.)", — подписала кадр Лебедь.

Подписчики ведущей написали немало приятных слов в комментариях. Фанаты отметили, что они просто невероятная пара: "Волшебная пара", "очень милые", "вы красивая пара".

Напомним, недавно ведущий и актер Александр Попов впервые признался, что женился. Знаменитость уже рассекретил, чем занимается его избранница и как они познакомились.

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