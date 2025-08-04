Елена-Кристина Лебедь впервые прокомментировала слухи о своей беременности (фото)

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь впервые появилась на публике после слухов о своей беременности. Это произошло на концерте "Музыкальная платформа".

Звезда вышла в свет вместе со своим любимым, бывшим народным депутатом Павлом Розенко. Пара вместе активно позировала фотографам и общалась с журналистами. На прямой вопрос редакции ТСН.ua по поводу слухов вокруг своего нового статуса Елена-Кристина ответила:

"На самом деле просто появился такой классный кадр, которым захотелось поделиться с подписчиками. Разве женщина не может мечтать об этом? Разве в этом что-то запрещено? Но пусть интрига еще подержится немного, мне нравится ее держать", - отшутилась в комментарии для ТСН.ua телеведущая.

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Напомним, месяц назад знаменитость в своем фотоблоге обнародовала неоднозначный кадр, где едва виднеется округлый животик. Этот снимок Лебедь подписала так: "Когда все думали, что я очень переела, но я... Продолжение следует".

Фото слева Кристина выложила в соцсети, справа – так она выглядела на "Музыкальной платформе"

А вот сам Розенко за кулисами концерта расставил точки над "и" кратким комментарием: "Там не было фотографии о беременности, это просто была красивая фотография".

Напомним, на этом же мероприятии стало известно, что Розенко сделал предложение своей любимой. Как это было, он также рассказал в комментарии ТСН.ua.