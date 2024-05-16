Елена-Кристина Лебедь впервые за длительное время показала романтическое фото с возлюбленным Розенко

Ведущая поделилась их совместным снимком по случаю важного праздника.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь почти не делится семейным контентом с возлюбленным, вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко.

Однако по случаю важного для Украины праздника знаменитость сделала исключение. В День вышиванки Лебедь с Розенко устроить импровизированный фотосет. Влюбленные одели свои вышитые сорочки и сделали оригинальное фото. Парочка позировала перед объективом фотокамеры, показывая сердечко, которое они сложили руками.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Также Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко поздравили подписчиков с важным праздником – Днем вышиванки.

"С Днем вышиванки, друзья! Любим вас всех!" – написали влюбленные, добавив к своему посту смайлики в виде сердец.

В комментариях под фото подписчики тоже присоединились к поздравлениям. Также фанаты влюбленных написали, что они очень хорошая пара.

Очень красивые!

Поздравляю вас с Днем вышиванки, вы супер!

С праздником вас, дорогие друзья!

Напомним, ведущие каналов "1+1" и "1+1 Украина" тоже уже поздравили с Днем вышиванки. Также они рассекретили, как подбирали себе особые вышитые рубашки.

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