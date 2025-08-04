Елена-Кристина Лебедь выходит замуж: Павел Розенко ей сделал предложение

Елена-Христина Лебедь, Павел Розенко / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Известной телеведущей Елене-Кристине Лебедь признался ее любимый, Павел Розенко. Об этом он сам рассказал за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

Ведущая находится в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко уже семь лет, но в РАГЦ они не спешат.

«Я ее поддерживаю во всем. Мы вместе уже семь лет, но пока официально еще не оформляли наши отношения. Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина уже невеста. Уже как несколько лет», — впервые поделился с ТСН.ua Павел Розенко.

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На наш вопрос Кристине, планирует ли она взять фамилию будущего мужа, она ответила: «Думаю, да. Мне мало приключений с моим двойным именем, поэтому если будет Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее».

Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь показала округлый животик и намекнула на беременность.