Елена-Кристина Лебедь вылетела с батута и впала на землю: "Допрыгалась"

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь вылетела с батута и упала прямо на землю.

О курьезном инциденте знаменитость рассказала в Instagram. Ведущая поделилась кадрами, как в желтом длинном платье прыгает на батуте без страховки. Однако что-то пошло не так. Ведущая нечаянно оступилась и полетела прямо на землю.

"Допрыгалась…А вы так умеете?" — поинтересовалась у поклонников Елена-Кристина и добавила смеющийся смайлик.

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Судя по кадрам, ведущая не получила серьезных травм. Напротив, Лебедь даже развеселила ситуация с батутом.

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

А вот поклонники не на шутку разволновались. Фанаты посоветовали Елене-Кристине в следующий раз быть осторожнее, чтобы не попадать больше в такие ситуации: "Будьте осторожны, пожалуйста. Это конечно прикольно и весело, но травматично", "элегантное падение", "больно было?".

Напомним, что недавно Елена-Кристина Лебедь показала редкие кадры со своей мамой. Поклонники заметили, что ведущая похожа на родного человека, как две капли воды.

Читайте также: