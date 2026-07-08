Елена-Кристина Лебедь высказалась о своем весе и ответила на критику из-за ее худощавости

Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

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Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь высказалась о своем весе и ответила на упреки, что она якобы слишком худощава.

Знаменитость на YouTube-канале "РБК-Украина LIFE" призналась, что иногда сталкивается с хейтом из-за ее внешнего вида. Ведущую упрекают, что она якобы слишком худощава и, мол, мало ест. Порой Елена-Кристина Лебедь отвечает на подобные комментарии. Ведущая говорит, что на это она только отшучивается.

«А чего ты не ешь, а ты вообще не ешь?»… Я на это, когда есть настроение, отвечаю. Я ем! Какие глупые вопросы, такие и глупые ответы. Да, я ем, и регулярно», — говорит ведущая.

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Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Знаменитость также заверила, что чувствует себя вполне комфортно в своем теле и с весом, который у нее есть. Никаких комплексов у Елены-Кристины Лебедь из-за худобы не возникало. Ведущая подчеркнула, что уверена в себе, а мнение других ее не смущает.

«Вы знаете, для того, чтобы были комплексы, это нужно, чтобы человек был неуверен в том, как он себя чувствует. Я знаю, что я комфортно себя чувствую, я здоровый человек, я могу пробежать так, как не пробежать некоторые мои друзья, которые больше в объемах. Потому какие могут быть комплексы, если мне в кайф. Это моя жизнь и мое тело. Хорошо, что каждый из нас решает, как в том теле жить себе», — подытожила ведущая.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская ошеломила похудением на 12 кг. Артистка раскрыла секрет стройности и назвала свой нынешний вес.

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