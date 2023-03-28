Елена-Кристина Лебедь забавным видео раскрыла секрет своей худобы

Ведущая продемонстрировала, как правильно нужно сжигать калории.
В украинской телеведущей Елены-Кристины Лебедь худое телосложение. Поклонники знаменитости часто задаются вопросом, как ей удается иметь такую фигуру.
В своем Instagram Елена-Кристина раскрыла секрет своей худобы. Знаменитость опубликовала забавный ролик, на котором в нижнем белье показала, как правильно сжигать калории.
"Почему я такая худая? Я долго скрывала это, но...Главное...правильно сжигать калории", — призналась ведущая.
Далее на видео Елена-Кристина показала, как жарила картошку. В общем, блюдо полностью сгорело на сковороде.
"Пришлось признаться", — пошутила ведущая.
Напомним, Елена-Кристина любит радовать поклонников забавными роликами. Ранее телеведущая показывала видео, как зимой в купальнике дефилирует во дворе.
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