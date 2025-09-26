Елена-Кристина Лебедь заговорила о свадьбе с возлюбленным и удивила их ссорами

Павел Розенко и Елена-Кристина Лебедь / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь заговорила о свадьбе с возлюбленным Павлом Розенко и удивила, как они ссорятся.

Не секрет, что знаменитость помолвлена. Ведущая еще в августе рассказала редакции ТСН.ua о предложении возлюбленного. Однако со свадьбой пара пока что не торопится. Елена-Кристина Лебедь говорит, что ей пока не хочется идти под венец, ведь не время для таких празднований. Впрочем, о свадьбе звезда задумывается, и хочет устроить что-то нестандартное.

"Нет, мы еще не узаконили отношения. О свадьбе я уже не знаю, надо ли уже мечтать о свадьбе...Мне кажется, что сейчас мне этого просто не хочется, не будет ощущения такого полномасштабного удовольствия, легкости, кайфа, потому что все равно все мы на стрессе. Обязательно будет что-то нестандартное, все все увидят и узнают", - рассказала ведущая на проекте "Тур зірками".

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

К слову, пара уже семь лет находится в отношениях. Елена-Кристина Лебедь говорит, что у них с возлюбленным довольно темпераментная семья, и ссор не избежать. Как пошутила ведущая, подаренный им сервиз на третью годовщину отношений она уже разбила.

"Мы темпераментная итальянская семья. У нас не кризис, у нас очень все бурно. При этом, что он, что я очень активны. Вот эта активность - как два вулкана. Но нам очень весело. Единственное, что могу сказать, что весь сервиз, которые нам дарили на три года на 18 персон, я разбила. Он такой крепкий орешек", - делится ведущая.

