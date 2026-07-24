- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Елена-Кристина Лебедь жестко "наказала" жениха прямо в спортзале и выложила это в соцсетях
Избраннику пришлось несладко от невесты.
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе со своим женихом Павлом Розенко забавно показали совместную тренировку в спортзале и рассмешили поклонников необычным фитнес-видео.
Пара опубликовала ролик, в котором решила совместить физические упражнения с юмором. Влюбленные по очереди выполняли упражнение на пресс. Когда настала очередь Елены-Кристины, Павел нежно поддержал её поцелуем. А вот самому Розенко повезло значительно меньше. Пока он качал пресс, телеведущая безжалостно «мотивировала» его ударами свернутого спортивного коврика.
«Слабонервным не смотреть!» — в шутку предупредила Елена-Кристина.
Пользователи соцсетей сразу оценили самоиронию пары и их нестандартный подход к тренировкам. В кадре влюбленные не скрывали хорошего настроения, а сам ролик получился скорее комедийной постановкой, чем обычным фитнес-контентом. Не осталось без внимания и выражение лица Павла, которое только подогрело волну шуток в комментариях.
Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих доходах и призналась, как муж реагирует на её дорогие прихоти.