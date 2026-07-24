Елена-Кристина Лебедь жестко "наказала" жениха прямо в спортзале и выложила это в соцсетях

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

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Телеведущая Елена-Кристина Лебедь вместе со своим женихом Павлом Розенко забавно показали совместную тренировку в спортзале и рассмешили поклонников необычным фитнес-видео.

Пара опубликовала ролик, в котором решила совместить физические упражнения с юмором. Влюбленные по очереди выполняли упражнение на пресс. Когда настала очередь Елены-Кристины, Павел нежно поддержал её поцелуем. А вот самому Розенко повезло значительно меньше. Пока он качал пресс, телеведущая безжалостно «мотивировала» его ударами свернутого спортивного коврика.

«Слабонервным не смотреть!» — в шутку предупредила Елена-Кристина.

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Елена-Кристина Лебедь и её возлюбленный / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Пользователи соцсетей сразу оценили самоиронию пары и их нестандартный подход к тренировкам. В кадре влюбленные не скрывали хорошего настроения, а сам ролик получился скорее комедийной постановкой, чем обычным фитнес-контентом. Не осталось без внимания и выражение лица Павла, которое только подогрело волну шуток в комментариях.

Елена-Кристина Лебедь и её возлюбленный / © instagram.com/elena_kristina_lebed

Напомним, недавно Елена-Кристина Лебедь рассказала о своих доходах и призналась, как муж реагирует на её дорогие прихоти.

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