Елена Лавренюк после ночной атаки РФ показала свой разрушенный дом и обратилась к украинцам

Елена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

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Российская атака на Киев в ночь на 16 июля затронула и дом украинской актрисы Елены Лавренюк, известной по сериалу «Кофе с кардамоном» и другим киноработам.

О случившемся знаменитость рассказала в своих соцсетях. Из-за мощной взрывной волны в её доме вылетели окна. К счастью, самой Лавренюк в этот момент дома не было — во время воздушной тревоги она находилась в укрытии. Артистка также показала кадры последствий российского удара, на которых видны повреждения дома. При этом она призвала украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

«Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Всегда укрывайтесь. Жизнь — самое ценное», — написала звезда.

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История Елены Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Несмотря на серьезные повреждения дома, самое главное, что актриса осталась невредимой. В то же время ночная атака РФ вновь принесла трагедию столице, унеся жизни мирных людей и оставив после себя разрушения.

В ночь на 16 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки вспыхнули пожары в Дарницком и Святошинском районах, были повреждены складские и административные здания. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, среди раненых — ребенок.

Напомним, недавно Елена Лавренюк рассказала, как снимала эротические сцены и поцелуи с Владимиром Дантесом.

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