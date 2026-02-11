Елена Лавренюк рассекретила, как снимала эротические сцены и поцелуи с Владимиром Дантесом

Владимир Дантес и Елена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Реклама

Украинская актриса Елена Лавренюк рассекретила, как снимала с певцом Владимиром Дантесом эротические сцены и поцелуи.

Артисты вместе сыграли в эротическом триллере "Все оттенки соблазна", премьера которого состоится 12 февраля. Фильм изобилует довольно пикантными сценами. Елена Лавренюк на проекте "Наодинці з Гламуром" отметила, что кино, конечно же, отличается от реальной жизни. Все эротические сцены знаменитость обсуждала с режиссером, чтобы на экране это это выглядело красиво и эстетически, а также чтобы актерам было комфортно играть.

"Кино очень сильно отличается от жизни, поэтому у нас художественный фильм. Это эстетически красивые сцены, которые снимаются не как в жизни. Мы говорили с режиссером, обсуждали, как это будет выглядеть, чтобы это было комфортно на съемочной площадке, чтобы это выглядело красиво и эстетично", - говорит артистка.

Реклама

Владимир Дантес и Елена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Ведущая проекта Анна Севастьянова все же поинтересовалась одной пикантной деталью, а именно как Елене Лавренюк были поцелуи с Владимиром Дантесом. На что актриса коротко ответила: "Прекрасно".

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Файлы Поплавского, как целуется ДАНТЕС и 20-летний СЕКРЕТ Могилевской! Топ громких новостей

Напомним, вскоре в Лос-Анджелесе состоится торжественная церемония вручения кинопремий "Оскар-2026". Предлагаем ознакомиться с полным списком номинантов.