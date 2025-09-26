Елена Мандзюк на фоне громкого скандала с Алхим высказалась о ее выезде из Украины: "Это страшно"

Елена Мандзюк и Анна Алхим

Украинская блогерша и волонтер Елена Мандзюк высказалась о решении сандальной коллеги Анны Алхим покинуть Украину.

Так, Алхим в начале августа объявила о своем решении перебраться с сыном в Дубай. По словам блогера, толчком к такому шагу стали все более опасные обстрелы Киева. Правда, на днях она снова заявила о своем возвращении на Родину. В свою очередь Мандзюк призналась, что не видит в выезде украинцев за границу никакого позитива.

"Я не радуюсь ни одному украинцу, который выехал из Украины. Это страшно, когда люди покидают свои дома", — отметила она в интервью Василию Тимошенко.

Волонтер также отреагировала на возможные изменения Алхим на фоне ее русскоязычности и распространения российского контента. Мандзюк заверила, что верит в будущую украинизацию любого, но для этого у того человека должно быть желание. В качестве примера она привела ситуацию из своей жизни.

"Думаю, что у каждого человека есть шанс украинизироваться. Даже иностранца. Я ехала в такси с поляком, и он разговаривал со мной на украинском", — поделилась она.

Анна Алхим

Не обошла блогерша и тему хейта, с которым сталкивается в последнее время. По ее словам, в личные сообщения поступают оскорбления и даже угрозы из-за ее активной проукраинской позиции. Мандзюк подчеркнула, что особенно страшными являются призывы к физической расправе.

"Максимальный позор того, кто пишет (угрозы — прим. ред.). Тот человек, который желает мне смерти или любому другому волонтеру — это предательство. Страшно, потому что это постоянные угрозы убийства, изнасилования, увечья... А за что? За то, что ты ненавидишь все русское?" — призналась она.

Скандал Елены Мандзюк и Анны Алхим: как все началось

Противостояние между двумя блогершами разгорелось после крещения детей инфлюенсера Стаси Макеевой. Во время церемонии ведущий предложил Анне Алхим спеть украинскую песню. В ответ она закатила глаза, скорчила гримасу и употребила ругательства, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

Реакция общественности была мгновенной — пользователи упрекали ее в неуважении к языку и распространении пророссийских нарративов. Среди тех, кто открыто выступил против Алхим, была и Елена Мандзюк. Она назвала коллегу "медийной гнидой", призвала отписаться от ее страницы и вспомнила скандальные заявления о "красавчике Путине" и "украинцах-терпилах".

Блогерша также обратилась в СБУ с требованием отреагировать на высказывания Алхим. После этого конфликт только набрал обороты: часть людей поддержала Анну, другие — стали на сторону ее критиков. В результате обе инфлюенсерки оказались в центре масштабного хейта, особенно после неоднозначного совместного интервью, а Алхим впоследствии окончательно выехала из Украины незадолго после того, как на нее открыли уголовные производства.