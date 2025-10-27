Елена Мандзюк после признаний Терена об их романе сделала резкое заявление об отношениях с ним сейчас

Александр Терен и Елена Мандзюк

Украинская блогерша Елена Мандзюк после признаний ветерана войны и бывшего героя шоу "Холостяк" Александра "Терена" Будько в их романе сделала резкое заявление.

Длительное время распространялись слухи, что парочку связывает нечто большее, чем просто дружба. Наконец, недавно Терен дал понять, что близкие отношения были. Впрочем, он уверял, что сейчас между ними ничего нет.

А это Елена Мандзюк сделала заявление. К конкретике блогерша прибегать не стала. Однако она показала, что заблокировала Александра в соцсетях. Более того, Мандзюк заявила, что больше не общается с Тереном. Из-за чего между ними пробежала черная кошка - остается неизвестным.

"Жизнь состоит из разных историй. В этого опыта тоже был смысл. Но из уважения к себе, оставлю это без дальнейших комментариев. Мы просто больше не общаемся", - заявила блогерша.

Отметим, долгое время ходили сплетни о романтических отношениях Елены Мандзюк и Александра Терена. Пара эти слухи не комментировала, но и не скрывала, что они действительно близки. Наконец, ветеран войны таки поставил точку в этих сплетнях, дав понять, что между ними было нечто большее, чем просто дружба.