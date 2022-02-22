Елена Мозговая иронически обратилась к основателю Москвы: "Нах оно вам было нужно"

Елена Мозговая иронически обратилась к основателю Москвы: "Нах оно вам было нужно"

Также продюсер прокомментировала действия Путина.

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая отреагировала на обращение президента РФ Путина, который 21 февраля подписал указ о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В своем Facebook жена певца Дэвида Аксельрода иронически обратилась к покойному Князю киевскому Юрию Долгорукому, основавшему Москву.

"Вопрос конечно риторический... Но.. Нах он вам, Юрий, было нужно, по тем болотам шариться и основывать там что-то? Вопросов к кремлевскому кордупелю даже риторических нет... Дед в очевидном маразме" — написала знаменитость.

Вопрос конечно риторический.. но.. нах он Вам, Юрий, было нужно, по тем болотам шариться и основывать там что-то? Вопросов к кремлевскому кордупелю даже риторических нет.. дед в очевидном маразме Опубликовано Olena Mozgova Понедельник, 21 февраля 2022 г.

В комментариях подписчики Елены также начали делиться наболевшим: "Меня больше беспокоит, кто породил хутина и как он может так жить?", "Мне нравится фраза: Киев москву окрестил, Киев москву отпевает", "Курдупель... Но берет как слон...".

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