Елена Мозговая коротко подстриглась и кардинально сменила цвет волос

Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

Знаменитость взялась за свою прическу и пошла к парикмахеру. С салона красоты Мозговая не вышла без кардинальных перемен. Хотя у продюсера и были довольно короткие волосы, она выбрала новую стрижку и еще больше их укоротила.

На этом перемены не закончились. Елена Мозговая покрасила волосы в кардинально другой цвет. Раньше знаменитость была брюнеткой. Сейчас у продюсера более русый цвет волос.

"Новый цвет, новая стрижка, новая я", – прокомментировала свое перевоплощение знаменитость.

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Подписчики Елены Мозговой тоже оценили перемены в ее внешнем виде. Они отметили, что такая стрижка и такой цвет волос знаменитости очень сильно идут: "Вам очень идет, вы просто как девочка", "очень круто", "крутое перевоплощение".

Напомним, недавно Елена Мозговая радовала подписчиков семейным контентом. Продюсер показывала, как ее 9-летняя дочь от Дэвида Аксельрода заметно подросла и изменилась.

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