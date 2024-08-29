Елена Мозговая коротко подстриглась и кардинально сменила цвет волос

Знаменитость похвасталась новым образом.
Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.
Знаменитость взялась за свою прическу и пошла к парикмахеру. С салона красоты Мозговая не вышла без кардинальных перемен. Хотя у продюсера и были довольно короткие волосы, она выбрала новую стрижку и еще больше их укоротила.
На этом перемены не закончились. Елена Мозговая покрасила волосы в кардинально другой цвет. Раньше знаменитость была брюнеткой. Сейчас у продюсера более русый цвет волос.
"Новый цвет, новая стрижка, новая я", – прокомментировала свое перевоплощение знаменитость.
Подписчики Елены Мозговой тоже оценили перемены в ее внешнем виде. Они отметили, что такая стрижка и такой цвет волос знаменитости очень сильно идут: "Вам очень идет, вы просто как девочка", "очень круто", "крутое перевоплощение".
Напомним, недавно Елена Мозговая радовала подписчиков семейным контентом. Продюсер показывала, как ее 9-летняя дочь от Дэвида Аксельрода заметно подросла и изменилась.
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