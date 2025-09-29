Елена Мозговая коротко подстриглась и похвасталась новой прической: "Минус 10 лет"

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на эксперимент с внешним видом.

На этот раз знаменитость решила сменить прическу. Елена Мозговая избавилась от волос и коротко подстриглась. Теперь у продюсера стрижка "под мальчика". В своем Facebook Елена Мозговая опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала новую прическу.

"Как же хотелось короткую стрижку! Есть такая как есть... Мне, по крайней мере, точно норм", - отметила продюсер.

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Поклонники Елены Мозговой поддержали ее. Пользователи в комментариях отметили, что продюсеру очень сильно идет стрижка. Более того, некоторые отметили, что знаменитость с такой прической выглядит значительно моложе.

Надо менять имидж, экспериментировать! Минус 10 лет с короткой стрижкой!

Вам очень идет! Юная красавица!

Тебе очень идет новая прическа!

