Елена Мозговая коротко подстриглась и похвасталась новой прической: "Минус 10 лет"

Знаменитость продемонстрировала, как выглядит после изменений.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на эксперимент с внешним видом.

На этот раз знаменитость решила сменить прическу. Елена Мозговая избавилась от волос и коротко подстриглась. Теперь у продюсера стрижка "под мальчика". В своем Facebook Елена Мозговая опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала новую прическу.

"Как же хотелось короткую стрижку! Есть такая как есть... Мне, по крайней мере, точно норм", - отметила продюсер.

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Поклонники Елены Мозговой поддержали ее. Пользователи в комментариях отметили, что продюсеру очень сильно идет стрижка. Более того, некоторые отметили, что знаменитость с такой прической выглядит значительно моложе.

  • Надо менять имидж, экспериментировать! Минус 10 лет с короткой стрижкой!

  • Вам очень идет! Юная красавица!

  • Тебе очень идет новая прическа!

Напомним, недавно Елена Мозговая растрогала талантом к рисованию у ее 10-летней дочери. Более того, картина Соломии даже будет представлена на выставке в Греции.

