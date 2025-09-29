- Дата публикации
Елена Мозговая коротко подстриглась и похвасталась новой прической: "Минус 10 лет"
Знаменитость продемонстрировала, как выглядит после изменений.
Украинский продюсер Елена Мозговая решилась на эксперимент с внешним видом.
На этот раз знаменитость решила сменить прическу. Елена Мозговая избавилась от волос и коротко подстриглась. Теперь у продюсера стрижка "под мальчика". В своем Facebook Елена Мозговая опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала новую прическу.
"Как же хотелось короткую стрижку! Есть такая как есть... Мне, по крайней мере, точно норм", - отметила продюсер.
Поклонники Елены Мозговой поддержали ее. Пользователи в комментариях отметили, что продюсеру очень сильно идет стрижка. Более того, некоторые отметили, что знаменитость с такой прической выглядит значительно моложе.
Надо менять имидж, экспериментировать! Минус 10 лет с короткой стрижкой!
Вам очень идет! Юная красавица!
Тебе очень идет новая прическа!
Напомним, недавно Елена Мозговая растрогала талантом к рисованию у ее 10-летней дочери. Более того, картина Соломии даже будет представлена на выставке в Греции.