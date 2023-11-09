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Елена Мозговая на свежем фото ошеломила молодым видом 69-летней мамы, на которую очень похожа

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Елена Мозговая на свежем фото ошеломила молодым видом 69-летней мамы, на которую очень похожа

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

На днях Виолетта Борисовна отметила день рождения.

Украинский продюсер Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит ее мама Виолетта Борисовна.

Родной человек знаменитости на днях праздновал день рождения. Виолетте Борисовне исполнилось 69 лет. По случаю праздника продюсер опубликовала в своем Facebook свежее фото с мамой, которое было сделано на праздновании дня рождения. На снимке Виолетта Борисовна предстала в белом костюме, рядом с ней позировала Елена в черном наряде.

"Мамочка на своем дне рождении была королевой. Люблю тебя, моя самая лучшая! И главное — будь мне здорова!" – адресовала поздравление маме продюсер.

Елена Мозговая с мамой / © facebook.com/olenamozgova
Елена Мозговая с мамой / Фото: facebook.com/olenamozgova

В комментариях под постом подписчики Мозговой тоже присоединились к поздравлениям. Кроме того, они были ошеломлены, что Виолетта Борисовна выглядит так молодо. Некоторые отметили, что Елена похожа на маму, как две капли воды.

  • Вы загадочно красивые, очень похожи! Поздравляю! Семейного уюта, маме неистощимой силы и энергии на долгие годы!
  • Всегда была красивой и остается ею. Многая лета!
  • Ваша мама выглядит так молодо!

Напомним, между тем дочь певицы Веры Брежневой удивила взрослым видом. Саре Киперман всего 13 лет, а вот фанаты отмечают, что девушке будто бы 20.

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Дата публикации
Просмотры
449
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