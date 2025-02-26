Елена Мозговая нежно поздравила дочь от Аксельрода с 10-летием и показала, что ей подарила

Украинский продюсер Елена Мозговая сообщила об особенном празднике в ее семье.

Младшая дочь знаменитости, которую она родила в браке с певцом Дэвидом Аксельродом, празднует день рождения. Более того, в Соломии в этом году еще и важный юбилей. Девочке исполняется 10 лет. Еще после полуночи Мозговая опубликовала для дочери поздравительный пост в Instagram. Продюсер опубликовала их милое совместное фото и адресовала Соломии теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Знаменитость отметила, что очень радуется, что родила третью дочь.

"Спасибо за каждый миг счастья на протяжении этих 10 лет! Да, это действительно невероятное счастье быть твоей мамой! Люблю абсолютно, безгранично и безусловно, моя принцесса Соломия", — обратилась к дочери продюсер.

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

Елена Мозговая также показала, как поздравляла Соломию с 10-летием. Знаменитость подготовила для девочки сюрприз. Утром, когда Соломия проснулась, ее ждал роскошный букет белых роз. Кроме того, Мозговая сразу же вручила подарок. Правда, сам презент было рассмотреть тяжело, ведь он был упакован.

Дочь Елены Мозговой / Фото: facebook.com/olenamozgova

Напомним, недавно Елена Мозговая поэкспериментировала над внешним видом дочери. Продюсер покрасила волосы Соломии в зеленый цвет.

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