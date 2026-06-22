Елена Мозговая нежно поздравила мужа Дэвида Аксельрода с 43-летием и растрогала признанием

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

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Украинский продюсер Елена Мозговая нежно поздравила мужа, певца Дэвида Аксерода, с особенным праздником.

22 июня у исполнителя день рождения. Артисту исполняется уже 43 года. Его жена Елена Мозговая адресовала мужу публичные поздравления. В своем Facebook она посвятила возлюбленному пост.

Продюсер опубликовала кадры, на которых Дэвид Аксельрод поет на сцене. Кроме того, она адресовала ему нежные слова. В частности, Елена Мозговая пожелала мужу здоровья и сил в столь тяжелые времена. Кроме того, знаменитость растрогала признанием, что благодарна судьбе, что свела их пути вместе.

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Дэвид Аксельрод

«С днем рождения, любимый! Здоровье тебе и сил, это, прежде всего, чего хочется пожелать в условиях нашей жизни! Спасибо Вселенной, что мы встретились в этой жизни! Люблю безусловно, ценю, уважаю всегда и всегда!» — обратилась к мужу знаменитость.

Отметим, Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод поженились зимой 2015 года. Вскоре после свадьбы у супругов родилась общая дочь Соломия. От предыдущих отношений у продюсера есть дочери Зоя и Евгения.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская поздравляла мужа с днем рождения. Исполнительница устроила возлюбленному роскошный сюрприз в Одессе.

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