ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая обновила стрижку и похвасталась стильным образом в начале года

Продюсер регулярно прибегает к изменениям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Елена Мозговая

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая осенью решалась на кардинальные изменения в образе, продолжает экспериментировать с имиджем.

В своем Instagram 51-летняя знаменитость опубликовала свежее селфи после визита к стилисту. На фото Мозговая позирует с аккуратной, современной прической. Такая обновленная короткая длина подчеркнула черты лица жены певца Дэвида Аксельрода и добавила образу легкости.

Продюсер призналась, что доверяет свои волосы проверенному мастеру и искренне благодарна ей за ощущение обновления в начале нового года: «Моя прекрасная фея, спасибо тебе за все, за свет, который наполняет и поднимает».

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Подписчики продюсера не сдерживали эмоций и буквально засыпали ее комплиментами. Фаны отметили, что короткая стрижка очень подходит Елене и делает ее еще моложе и стильнее.

  • Огонь!

  • Просто молодая-молодая!

  • Очень красиво и стильно

Напомним, недавно звезда «Лиги смеха» Игорь Ласточкин показал, как изменился после мобилизации. Так, за почти год службы юморист мало делился подробностями, но в этот раз порадовал редким появлением в новом амплуа.

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie