Елена Мозговая обновила стрижку и похвасталась стильным образом в начале года

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая осенью решалась на кардинальные изменения в образе, продолжает экспериментировать с имиджем.

В своем Instagram 51-летняя знаменитость опубликовала свежее селфи после визита к стилисту. На фото Мозговая позирует с аккуратной, современной прической. Такая обновленная короткая длина подчеркнула черты лица жены певца Дэвида Аксельрода и добавила образу легкости.

Продюсер призналась, что доверяет свои волосы проверенному мастеру и искренне благодарна ей за ощущение обновления в начале нового года: «Моя прекрасная фея, спасибо тебе за все, за свет, который наполняет и поднимает».

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgovaolena

Подписчики продюсера не сдерживали эмоций и буквально засыпали ее комплиментами. Фаны отметили, что короткая стрижка очень подходит Елене и делает ее еще моложе и стильнее.

Огонь!

Просто молодая-молодая!

Очень красиво и стильно

