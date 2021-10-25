Елена Мозговая очаровала редким фото старшей и младшей дочери

Продюсер показала Зою и Соломию.

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая — мама трех дочерей.

Знаменитость редко показывает старших девочек, впрочем, на днях все же решила похвастаться красавицами. Так, на странице в Facebook Мозговая запостила фото старшей дочери Зои и 6-летней Соломии.

Дочери Елены Мозговой / facebook.com/olenamozgova

"Мои красавицы! Старшая и младшая, не хватает еще средней! Все по классике — сестры три", — написала знаменитость.

Со своей стороны, пользователи написали комплименты в комментариях.

Красивые невероятно

Класнючие девочки, красавицы!

Глазами похожи, две красавицы-сестрички!

Какие лапочки

Заметим, Зоя — приемная дочь Александра Пономарева. С биологическим отцом Зои Елена Мозговая не была расписана и разошлась еще до ее рождения. Его имени она не рассекречивает.

Также у Елены есть дочь Евгения от Пономарева и Соломия, которую родила нынешнем мужу Дэвиду Аксельроду.

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