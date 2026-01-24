Елена Мозговая оказалась в эпицентре взрывов во время ночного обстрела Киева: "Прилетали куски дронов"

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Продюсер Елена Мозговая пережила одну из самых страшных ночей в столице. Во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 24 января она оказалась фактически в эпицентре обстрела Киева.

В своем Instagram звезда призналась, что ночь выдалась чрезвычайно стрессовой. По словам Мозговой, обломки сбитых вражеских дронов падали прямо рядом с ее домом и во двор соседей. К счастью, люди остались невредимыми. Звезда добавила, что на этом фоне осознала истинную ценность жизни.

«Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон. Слава Богу не в дома. Соседям во двор. Все живы, окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, чуть дальше, тоже упал кусок дрона. К чему я… Жизнь наша очень непредсказуема, но все равно жить надо, радоваться надо и обязательно творить», — шокировала Елена.

Елена Мозговая

Несмотря на пережитый ужас, Елена Мозговая не позволила страху взять верх. Она подчеркнула, что даже в самые тяжелые времена не собирается останавливаться и опускать руки. Наоборот — продолжает работать и строить планы. В частности, продюсер уже активно занимается организацией апрельских концертов памяти своего отца, легендарного композитора Николая Мозгового.

«Сейчас сижу и работаю над двумя апрельскими концертами. И они будут прекрасные, замечательные, душевные. Будем жить, творить, любить», — подытожила Мозговая, обратившись к украинцам со словами поддержки.

Напомним, в ночь на 24 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину. Под ударом оказались Киев и Харьков — враг применил десятки беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. В столице есть погибшие, зафиксированы перебои с тепло- и водоснабжением, действуют аварийные отключения электроэнергии.