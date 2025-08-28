Елена Мозговая откровенно призналась, делала ли пластические операции

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась своим опытом в сфере пластической хирургии и объяснила, почему избегает ботокса.

По словам Мозговой в интервью Алине Доротюк, у нее нет предубеждений относительно пластических операций и считает их логичным дополнением к уходу за внешностью. Она подчеркнула, что нужно выбирать между косметологическими процедурами и хирургическими вмешательствами, поскольку они могут противоречить друг другу.

Из своего опыта продюсер рассказала, что делала блефаропластику, поскольку веки начали нависать, а также прибегала к инъекциям красоты. Однажды она попробовала ботокс, но отказалась от него, потому что не заметила результата и ввиду того, что подобные процедуры могут осложнить дальнейшие операции.

Елена не исключает новых вмешательств в будущем и подчеркивает, что делает это исключительно для себя, а не ради кого-то другого. Она считает, что естественные изменения со временем не омолаживают, а желание выглядеть привлекательно и нравиться себе — вполне естественное.

"Хочу просыпаться, смотреть в зеркало и чувствовать удовольствие от собственного отражения", — объяснила продюсер.

Она добавила, что муж поддерживает ее выбор и это полностью ее решение — делать вмешательство во внешность или нет.

