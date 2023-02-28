Елена Мозговая перенесла операцию и показалась на больничной койке

Известный украинский продюсер Елена Мозговая призналась, что перенесла операцию.

Об этом она рассказала в своем Facebook. Елена поделилась фотографией, на которой к ее руке прикреплен катетор. Тогда продюсер отошла от наркоза.

"Все будет хорошо. Из наркоза вышло. Всем здоровья", — поделилась Мозговая.

Елена Мозговая после наркоза / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Впоследствии знаменитость опубликовала фото, где с улыбкой лежит на больничной койке. Как отметила Елена, чувствует она себя хорошо. Более того, Мозговая уже готова вернуться домой, чтобы продолжить заниматься волонтерством и помогать украинским защитникам.

"И пока я здесь лежу в больнице, но мыслями уже дома, потому что часть одежды для раненых пришла, сегодня доедут носки, и можно отправлять все вместе в госпиталь. Там ждут. И поэтому после осмотра помчу домой отправить все", — рассказала продюсер .

Елена Мозговая в больнице / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В общем, Мозговая не рассказывала раньше, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем. Также Елена не стала вдаваться в подробности операции. Впрочем, судя по посту ее приятельницы, вмешательство врачей было запланировано.

"Вот знала, что у нее сегодня операция. "Выйдете из наркоза — напишите". Вот что пишет и присылает после наркоза: "Завтра придет одежда ребятам, и сразу отправлю в госпиталы", — написала в Facebook Виктория.

Напомним, в 2021 году стало известно, что Елена Мозговая страдает болезнью Лайма, следствием которой стал паралич. Тогда продюсер поборола недуг и проходила курс реабилитации.

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