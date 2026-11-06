Елена Мозговая показала 72-летнюю маму в молодости и призналась, что унаследовала от нее: "Очень горжусь"

Елена Мозговая / © instagram.com/mozgova0902

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Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась редкими семейными кадрами и посвятила нежный пост маме Виолетте по случаю ее дня рождения.

Так, в своем фотоблоге знаменитость опубликовала архивные фото, на которых она с мамой позирует еще совсем юной. Также Елена показала, как они менялись с годами и как выглядит Виолетта теперь.

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В то же время продюсер вспомнила, что в детстве считала маму просто лучшим человеком, который способен решить любую проблему. Со временем Елена стала видеть в ней не только самого родного человека, но и отдельную личность, которой искренне восхищается.

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Елена Мозговая с мамой — архивное фото / © instagram.com/mozgovaolena

«Мамочка, с Днем рождения! Я до сих пор смотрю на тебя с восторгом. В детстве все было просто: моя мама самая красивая, умная и способная решить любую проблему. От разбитого колена до глобальной несправедливости мироздания. Потом я выросла, но восторг никуда не исчез. Просто изменилась его природа. Теперь я вижу не только маму. Я вижу женщину. Красивую, сложную, сильную, иногда категоричную, всегда настоящую. Женщину, которая никогда не нуждалась в чужом разрешении быть собой», — написала звезда.

Отдельно Мозговая отметила разум, характер и независимость мамы. Она с юмором заметила, что с возрастом все чаще замечает ее черты — от интонаций до упрямства. А еще поблагодарила генетику за красоту, которую, по ее мнению, унаследовала от именинницы.

Елена Мозговая с мамой / © instagram.com/mozgovaolena

«Я восхищаюсь твоим умом, вкусом, характером, твоей способностью иметь собственное мнение даже тогда, когда всем вокруг было бы гораздо удобнее, если бы ты его не имела. И, конечно, красотой твоей. Потому что генетика — это серьезная наука, и у меня есть все основания быть ей благодарной. С годами я все чаще узнаю тебя в себе. В жестах, интонациях, реакциях, в упрямстве, которое раньше считало исключительно твоей особенностью. Теперь приходится признать: наследственность вещь безжалостная, но в нашем случае достаточно обильная», — поделилась продюсер.

В заключение Елена пожелала маме крепкого здоровья, спокойствия, радости и как можно больше поводов наслаждаться жизнью. Не обошлось и без шуток о материнском волнении, которое, как заметила Мозгова, невозможно просто выключить.

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Елена Мозговая с мамой / © instagram.com/mozgovaolena

«Я хочу пожелать тебе самого главного — здоровья, радости, внутреннего покоя и много лет жизни, в которой будет место для удовольствий. Для красоты, путешествий, смеха, маленьких капризов и больших желаний. И чтобы ты наконец научилась меньше нас волноваться. Хотя понимаю: просить об этом маму — примерно то же, что предлагать земному притяжению взять выходной», — растрогала Елена.

Свой пост продюсер завершила признанием в любви и словами гордости за маму: «Я люблю тебя. И очень тобой горжусь. Какое же это счастье, что именно ты моя мама».

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