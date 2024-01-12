Елена Мозговая показала дочь-красавицу и поздравила ее с 30-летием

Украинская продюсер Елена Мозговая рассказала, что ее старшая дочь Зоя отпраздновала день рождения.

Зое Мозговой исполнилось 30 лет. По случаю юбилея дочери продюсер поделилась редким фото с ней в своем Instagram и адресовала девушке теплые поздравительные слова:

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая доченька, сегодня празднует 30 лет! Спасибо тебе, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью! Прошу у тебя, Творец, дай моему ребенку мужества – бороться там, где возможно что-то изменить, терпение принять то, с чем справиться нереально! И мудрости – отличать одно от другого. Люблю тебя, моя Зоя, спасибо, что выбрала меня своей мамой", - поздравила дочь Мозговая.

Елена Мозговая показала свою 30-летнюю дочь / Фото: instagram.com/mozgova0902

Отметим, что на фото, которое Мозговая опубликовала, Зоя изображена в традиционной женской индийской одежде сари с бинди во лбу. Несколько недель назад девушка переехала в Индию и охарактеризовала свой переезд как "начало большого путешествия внутрь себя".

Напомним, недавно Елена Мозговая также делилась фотографией своей младшей дочери Соломии от певца Дэвида Аксельрода. Продюсер показала, как подросла их восьмилетняя дочь.

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