Елена Мозговая показала дочь от Аксельрода и куда они уехали из Украины: "Счастье быть там"

Елена Мозговая / © facebook.com/mozgovaolena74

Реклама

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о приключениях с младшей дочерью от мужа, певца Дэвида Аксельрода.

Знаменитость в фотоблоге поделилась, что с 10-летней Соломией поехала из Украины в отпуск. По словам Елены, они приняли "приглашение от друзей закрыть морской сезон". Сначала продюсер показалась с дочкой в поезде, потом в аэропорту и наконец в месте назначения.

Так, семья ближайшие дни проведет в Греции. Мозговая поделилась, что Соломия посещает эту страну впервые и не может дождаться увидеть ее эмоции от достопримечательностей. Знаменитость признается, что в свое время еще в подростковом возрасте эта страна стала для нее настоящим открытием.

Реклама

Дочь Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

Дочь Елены Мозговой / © instagram.com/mozgovaolena

"Новая для Соли страна, которую я очень люблю. Впервые в Грецию я попала в 16 лет. Помню, что когда я поднялась в Акрополь, я заплакала от счастья быть там, о чем я так много читала и знала. История и легенды древней Греции были моей страстью в детстве и юности. Вот теперь знакомлю с этим Соломию, начали с Родоса", — написала звезда.

Напомним, недавно Алена Мозговая ошеломила своим новым имиджем. Продюсер кардинально изменила прическу и показала результат, который сделал ее моложе.