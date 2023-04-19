Елена Мозговая показала дочь от Дэвида Аксельрода, которая похожа на нее, как две капли воды

Знаменитость восхитила новым селфи с дочкой.
Известный украинский продюсер Елена Мозговая порадовала поклонников семейным контентом.
В частности, знаменитость опубликовала в Facebook селфи, на котором изображена с 8-летней дочкой Соломией. На снимке счастливые мама и дочь обнявшись позируют перед камерой.
"Счастье есть. Сложный и насыщенный день был, но объятия моего цветочка – это абсолютное счастье", – подписала фото знаменитость.
В комментариях подписчики просто засыпали Елену и 8-летнюю Соломию комплиментами. Также поклонники обратили внимание, что дочь очень похожа на свою звездную маму.
- Какие же у вас обоих красивые глаза!
- Такие похожи. Красотки! Счастья вам!
- Ой, хорошенькая звездочка! Глаза папы! Здоровье вашей семье!
Отметим, дочь Елена Мозговая родила в браке с певцом Дэвидом Аксельродом. Также у продюсера есть взрослые дочери Евгения и Зоя.
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