Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Елена Мозговая показала дочь от Дэвида Аксельрода, которая похожа на нее, как две капли воды

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3993
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Елена Мозговая показала дочь от Дэвида Аксельрода, которая похожа на нее, как две капли воды

Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Знаменитость восхитила новым селфи с дочкой.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, знаменитость опубликовала в Facebook селфи, на котором изображена с 8-летней дочкой Соломией. На снимке счастливые мама и дочь обнявшись позируют перед камерой.

"Счастье есть. Сложный и насыщенный день был, но объятия моего цветочка – это абсолютное счастье", – подписала фото знаменитость.

Елена Мозговая с дочерью / © facebook.com/olenamozgova
Елена Мозговая с дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

В комментариях подписчики просто засыпали Елену и 8-летнюю Соломию комплиментами. Также поклонники обратили внимание, что дочь очень похожа на свою звездную маму.

  • Какие же у вас обоих красивые глаза!
  • Такие похожи. Красотки! Счастья вам!
  • Ой, хорошенькая звездочка! Глаза папы! Здоровье вашей семье!

Отметим, дочь Елена Мозговая родила в браке с певцом Дэвидом Аксельродом. Также у продюсера есть взрослые дочери Евгения и Зоя.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3993
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация