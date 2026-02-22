- Дата публикации
Елена Мозговая показала их с Аксельродом в начале отношений и нежно поздравила его с годовщиной
Пара уже 20 лет вместе.
Украинский продюсер Елена Мозговая сообщила о важном празднике в их с мужем, певцом Дэвидом Аксельродом, семейной жизни.
У пары годовщина отношений. Влюбленные уже 20 лет вместе. По случаю особенной даты Елена Мозговая опубликовала в Instagram тематический пост. В частности, продюсер показала, как выглядела с мужем в начале отношений. На фотографии, которая была сделана в далеком 2006 году, парочка в изысканном наряде шагала по "красной дорожке", при этом держалась за руки.
Также продюсер высказалась о 20-й годовщине отношений. Знаменитость отметила, что по ощущениям время прошло быстро. Однако влюбленные очень много чего вместе пережили, а их отношения не только не пошатнулись, а стали крепче.
"2006 год... Начало... С одной стороны, 20 лет - это одно мгновение, а с другой, учитывая, сколько всего за это время произошло, - это вечность... И несмотря на пессимистические прогнозы многих и количество трудностей на пути, мы все еще вместе", - отметила продюсер.
К слову, Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод закрутили роман в 2006 году. Уже в январе 2015-го влюбленные заключили брак. 26 февраля того же года продюсер родила их общую дочь Соломию.
