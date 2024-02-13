Елена Мозговая показала, как с 8-летней дочерью от Аксельрода наслаждается отдыхом во Львове

Украинский продюсер Елена Мозговая поделилась, что вместе с 8-летней дочерью от певца Дэвида Аксельрода отдыхает во Львове.

В своем Fecebook знаменитость уже успела опубликовать кадры с их путешествия. В частности, продюсер вместе с Соломией прогуливалась по старинному городу, любовалась архитектурой, делала немало фото и побывала на экскурсии.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Кстати, дочь Елены Мозговой уже успела поделиться впечатлениями от Львова. Оказалось, что девочке очень понравился город. Более того, Соломия оценила Львов гораздо выше, чем польский Краков и австрийскую Вену, где есть похожая архитектура.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

"Соля сказала, что Львов красивее Кракова и даже Вены! Вот так! Я очень давно не была во Львове и хочу сказать, что и сама в восторге! Красиво, чисто, уютно, вкусно!" – отметила продюсер.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Напомним, недавно Елена Мозговая праздновала юбилей. Знаменитости исполнилось 50 лет. В праздничный день продюсер похвасталась новой прической и удивила молодым видом.

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