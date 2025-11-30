ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Елена Мозговая показала, как с подросшей 10-летней дочкой от Аксельрода готовится к новогодним праздникам

Знаменитость объяснила, почему заблаговременно начала создавать дома праздничную атмосферу.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Елена Мозговая с дочерью от Дэвида Аксельрода

Елена Мозговая с дочерью от Дэвида Аксельрода / © facebook.com/mozgovaolena74

Украинский продюсер Елена Мозговая показала, как с дочкой от мужа, певца Дэвида Аксельрода, готовится к новогодним праздникам.

Знаменитость заблаговременно начала создавать дома праздничную атмосферу. Елена Мозговая делится, что в последнее время новости совсем не радуют. Страна-агрессор Россия постоянно обстреливает украинские города и поселки, страдает энергетическая инфраструктура и украинцы сидят дома без света.

Поэтому, Елена Мозговая решила зарядиться положительными эмоциями. Продюсеру помогла в этом 10-летняя дочь Соломия, которая уже заметно подросла и повзрослела. Они вместе украшали дом к новогодним праздникам. Правда, вместо елки знаменитость показала наряженную в игрушки Соломию.

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova

Дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода / © facebook.com/olenamozgova

"Мы начали подготовку, потому что хочется счастья, радости, чуда ... Особенно после такой ночи и утра", - делится продюсер.

Отметим, Елена Мозговая воспитывает трех дочерей. В отношениях с мужем по имени Дмитрий знаменитость родила дочь Зою. В браке с певцом Александром Пономаревым на свет появилась дочь Женя. Сейчас Мозговая замужем за исполнителем Дэвидом Аксельродом. У супругов есть общая дочь Соломия.

Напомним, недавно в семье Елены Мозговой был особенный праздник. У мамы продюсера был день рождения. Ей исполнился 71 год. Знаменитость трогательно поздравляла родного человека с праздником и показывала их совместные фото.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie