Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит: "Свежак пикчерз"

Украинская продюсерша Елена Мозговая порадовала поклонников своим редким фото в соцсети.

Знаменитость крайне редко делится своими фотографиями, чаще – своей 8-летней дочери от мужа, певца Дэвида Аксельрода Соломии. На этот раз сделала исключение и на странице в Facebook показала свой красивый снимок.

На фото Мозговая предстает с короткой прической, макияжем и в черной футболке. Продюсер смотрит в камеру:

"Давно я не делала селфи. Свежак пикчерз", – коротко подписала фотографию Елена.

Елена Мозговая поделилась своим редким фото / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В свою очередь, подписчики Мозговой наделали комплиментов ее внешнему виду, однако отметили, что она выглядит гурстно.

Все будет хорошо. Так бывает, что печаль вселенская окутывает. Но в противоположность всему, должны держаться, потому что женщины, это амазонки! Красавица, не сдаваться!

Невероятно красивая женщина

Вы, госпожа Елена, всегда красивы!

Красивая, но усталость на лице

Напомним, недавно Елена Мозговая возмутилась поведением известного певца SHUMEI. Продюсер рассказала, что артист нарушил авторские права и исполнил хит ее отца Николая Мозгового – "Минає день, минає ніч". Впрочем, SHUMEI сразу извинился перед продюсершей и получил разрешение петь песню за символическую сумму 100 гривен. Вместе с тем исполнитель перечислил 50 тысяч гривен на счет благотворительного фонда Елены Мозговой. Эти деньги пойдут на прибор ночного видения для военных.

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