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Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит: "Свежак пикчерз"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
8552
Время на прочтение
2 мин
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Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит: "Свежак пикчерз"

Елена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova

Артистка редко делится своими фотографиями в соцсети.

Украинская продюсерша Елена Мозговая порадовала поклонников своим редким фото в соцсети.

Знаменитость крайне редко делится своими фотографиями, чаще – своей 8-летней дочери от мужа, певца Дэвида Аксельрода Соломии. На этот раз сделала исключение и на странице в Facebook показала свой красивый снимок.

На фото Мозговая предстает с короткой прической, макияжем и в черной футболке. Продюсер смотрит в камеру:

"Давно я не делала селфи. Свежак пикчерз", – коротко подписала фотографию Елена.

Елена Мозговая поделилась своим редким фото / © facebook.com/mozgovaolena74
Елена Мозговая поделилась своим редким фото / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В свою очередь, подписчики Мозговой наделали комплиментов ее внешнему виду, однако отметили, что она выглядит гурстно.

  • Все будет хорошо. Так бывает, что печаль вселенская окутывает. Но в противоположность всему, должны держаться, потому что женщины, это амазонки! Красавица, не сдаваться!
  • Невероятно красивая женщина
  • Вы, госпожа Елена, всегда красивы!
  • Красивая, но усталость на лице

Напомним, недавно Елена Мозговая возмутилась поведением известного певца SHUMEI. Продюсер рассказала, что артист нарушил авторские права и исполнил хит ее отца Николая Мозгового – "Минає день, минає ніч". Впрочем, SHUMEI сразу извинился перед продюсершей и получил разрешение петь песню за символическую сумму 100 гривен. Вместе с тем исполнитель перечислил 50 тысяч гривен на счет благотворительного фонда Елены Мозговой. Эти деньги пойдут на прибор ночного видения для военных.

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Дата публикации
Просмотры
8552
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