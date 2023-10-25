Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит: "Свежак пикчерз"

Артистка редко делится своими фотографиями в соцсети.
Украинская продюсерша Елена Мозговая порадовала поклонников своим редким фото в соцсети.
Знаменитость крайне редко делится своими фотографиями, чаще – своей 8-летней дочери от мужа, певца Дэвида Аксельрода Соломии. На этот раз сделала исключение и на странице в Facebook показала свой красивый снимок.
На фото Мозговая предстает с короткой прической, макияжем и в черной футболке. Продюсер смотрит в камеру:
"Давно я не делала селфи. Свежак пикчерз", – коротко подписала фотографию Елена.
В свою очередь, подписчики Мозговой наделали комплиментов ее внешнему виду, однако отметили, что она выглядит гурстно.
- Все будет хорошо. Так бывает, что печаль вселенская окутывает. Но в противоположность всему, должны держаться, потому что женщины, это амазонки! Красавица, не сдаваться!
- Невероятно красивая женщина
- Вы, госпожа Елена, всегда красивы!
- Красивая, но усталость на лице
Напомним, недавно Елена Мозговая возмутилась поведением известного певца SHUMEI. Продюсер рассказала, что артист нарушил авторские права и исполнил хит ее отца Николая Мозгового – "Минає день, минає ніч". Впрочем, SHUMEI сразу извинился перед продюсершей и получил разрешение петь песню за символическую сумму 100 гривен. Вместе с тем исполнитель перечислил 50 тысяч гривен на счет благотворительного фонда Елены Мозговой. Эти деньги пойдут на прибор ночного видения для военных.
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