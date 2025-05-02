Елена Мозговая показала, как выглядела в 16 лет, и удивила сходством с известной актрисой

Елена Мозговая / © facebook.com/olenamozgova

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Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась воспоминаниями о своей юности и показала фото с того периода.

Так, в своем фотоблоге звезда обнародовала архивные кадры. На изображении еще совсем юная Елена предстает в возрасте 16 лет и позирует в футболке. Мозговая отметила, что именно так выглядела, когда записывала одни из своих первых композиций.

"1990 год. Мне было 16. Нашла в архивах свои две первые песни - "Білі лілеї" и "Ти згадай", которые были записаны как раз в это время", — написала продюсер.

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Елена Мозговая

В комментариях под публикацией Елене сделали ряд комплиментов. Среди них звезду сравнили с актрисой Анастасией Вертинской, сыгравшей Гуттиэре в фильме "Человек-амфибия". В ответ юзеру продюсер отметила, что на самом деле ее часто преследовал этот вопрос: "Меня в юности спрашивали едва ли не родственники мы с Вертинской".

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая рассекретила, где находятся ее старшие дочери Зоя и Евгения во время войны и как они зарабатывают себе на жизнь. Кроме того, знаменитость рассказала, как часто им удается встречаться.